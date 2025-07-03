МИД РФ просит предоставить консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам Sputnik

Ранее в МИД РФ отметили, что действия, предпринятые Азербайджаном, не связаны с профессиональной деятельностью сотрудников агентства Sputnik и обусловлены другими причинами. В ведомстве также подчеркнули, что тем, кто намерен навредить российско-азербайджанским отношениям, следует тщательно взвесить свои шаги.