МИД РФ просит предоставить консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам Sputnik

Захарова сообщила, что у МИД РФ все еще нет консульского доступа к задержанным.
Москва ожидает, что российским дипломатам будет предоставлен консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам Sputnik. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«РФ исходит из того, что консульский доступ к задержанным в Азербайджане журналистам будет предоставлен», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС.
В Баку 30 июня сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали семерых представителей информационного агентства «Sputnik-Азербайджан», среди которых оказались руководитель редакции Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. Медиагруппа «Россия сегодня», в структуру которой входит данное агентство, охарактеризовала действия азербайджанских властей как необоснованные, а предъявленные обвинения — как беспочвенные.
Ранее в МИД РФ отметили, что действия, предпринятые Азербайджаном, не связаны с профессиональной деятельностью сотрудников агентства Sputnik и обусловлены другими причинами. В ведомстве также подчеркнули, что тем, кто намерен навредить российско-азербайджанским отношениям, следует тщательно взвесить свои шаги.