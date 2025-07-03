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Глава Судебного департамента сменился в Волгоградской области

Нового начальника управления Судебного департамента назначили в Волгоградской области.

Приказом гендиректора СБ при Верховном суде РФ 30 июня на эту должность назначен Александр Михайлов, сообщает пресс-служба Ворошиловского райсуда.

Александру Геннадьевичу 56 лет. Он родился в чувашской деревне Тузи-Сярмус, первое высшее образование получил в Волгоградской области, окончив юридический институт МВД, а после стал выпускником еще и Российского университета кооперации.

Карьеру начал в органах МВД в патрульно-постовой службе, затем работал как эксперт-криминалист, служил в подразделении экономической безопасности и противодействии коррупции, налоговой полиции и штабных подразделениях Волгоградской области.

В 2014 году возглавил информационный центр регионального главка МВД, а в 2020-м был назначен на должность замначальника УМВД по Севастополю.

В 2024-м его перевели на должность замминистра внутренних дел Чувашии, а уже затем назначили начальником волгоградского УСД.