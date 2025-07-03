Захарова: к арестованным в Азербайджане не предоставлен консульский доступ

Консульский доступ к российским гражданам, помещённым под стражу в Азербайджане, так и не предоставлен, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, ещё консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным», — сказала она в эфире «Соловьёв Live».
Захарова отметила, что внешнеполитическое ведомство РФ работает по этому вопросу с азербайджанскими коллегами по линии «Смоленская площадь» — посольство Азербайджана.
Напомним, 2 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать законные интересы своих граждан в Азербайджане по дипломатическим каналам и использует все имеющиеся средства. Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Баку.