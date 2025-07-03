DS: Трампа заподозрили в деменции после высказываний о новом «Алькатрасе»

В ходе мероприятия Трамп назвал себя «заключённым» и заявил, что проведёт в новой тюрьме «Аллигаторовый Алькатрас» много времени. Когда у президента спросили, как долго задержанные будут находиться в центре содержания под стражей, он ответил, что проведёт там много времени, а Флорида — его родной штат.