DS: Трампа заподозрили в деменции после высказываний о новом «Алькатрасе»

В британском таблоиде Daily Star появилось сообщение о том, что у президента США Дональда Трампа могут быть проблемы с памятью. Это предположение основано на его высказываниях на пресс-конференции, посвящённой открытию центра содержания мигрантов во Флориде.
В ходе мероприятия Трамп назвал себя «заключённым» и заявил, что проведёт в новой тюрьме «Аллигаторовый Алькатрас» много времени. Когда у президента спросили, как долго задержанные будут находиться в центре содержания под стражей, он ответил, что проведёт там много времени, а Флорида — его родной штат.
«Мне нравится… Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. Очень хороший вопрос», — сказал Трамп.
Видеозапись его ответа быстро распространилась в социальных сетях, и многие пользователи выразили мнение, что это может быть признаком снижения когнитивных способностей.
Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, как мигранты могут эффективнее всего скрыться от преследования крокодилов, если попытаются сбежать из нового центра содержания нелегалов под названием «Аллигатор Алькатрас».