Стало известно о подготовке разговора Зеленского и Трампа по одной причине

Украина и Соединенные Штаты готовят телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне частичной приостановки помощи Вашингтона, пишет Politico со ссылкой на источники.
«США информируют Украину (о решении) сегодня в Киеве, и очень скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским», — поделился подробностями неназванный европейский чиновник.
По информации собеседника издания, Соединенные Штаты не считают свой шаг паузой в предоставлении военной помощи и по-прежнему рассматривают варианты военной поддержки бывшей советской республики. В материале также речь идет о том, что Киев не был заранее уведомлен о решении американской стороны приостановить поставку ряда боеприпасов.
Ранее сообщалось, что решение Пентагона о частичной приостановке помощи шокировало конгрессменов, чиновников Госдепа и европейских союзников Соединенных Штатов, которых, как правило, детально информируют о соответствующих вопросах.
1 июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из Соединенных Штатов на Украину в условиях истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила в интервью телеканалу NBC факт приостановки поставок продукции военного назначения. По ее словам, решение было принято для того, чтобы поставить интересы Вашингтона на первое место.
Российская Федерация считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, непосредственно вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для украинской стороны, станут законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что накачивание бывшей советской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.