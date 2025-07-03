Не только Украина: Пентагон пересмотрел экспорт вооружений союзникам

Пентагон пересматривает экспорт вооружений союзникам в связи с сокращением собственных запасов боеприпасов. Пресс-секретарь американского военного ведомства Шон Парнелл подтвердил, что пересмотр поставок может коснуться не только Украины.
Минобороны США заявило, что пересматривает поставки оружия союзникам по всему миру, поскольку растет обеспокоенность по поводу сокращения запасов важнейших боеприпасов, включая противовоздушные ракеты.
Это заявление, отмечает The Guardian, было сделано после того, как Белый дом подтвердил, что ограничивает поставки оружия на Украину, чтобы «поставить интересы Америки на первое место после анализа Министерством обороны военной поддержки и содействия нашей страны другим странам по всему миру».
Считалось, что это оружие включает в себя как высокоточные боеприпасы наступательного действия, такие как ракеты большой дальности Himars и 155-мм артиллерийские снаряды, так и оборонительные зенитные ракеты Patriot, которые имеют решающее значение для военных действий ВСУ против РОссии.
Во вторник стало известно, что поставки ракет Patriot и других боеприпасов Киеву были приостановлены из-за проверки Министерства обороны США, частично вызванной расходованием сотен американских ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, которые использовались для защиты израильских городов, а также Катара от иранских бомбардировок во время войны в прошлом месяце.
В среду Пентагон подтвердил, что пересмотр экспорта американского оружия может затронуть другие страны, кроме Украины, по словам представителя министерства обороны Шона Парнелла, который заявил, что пересмотр продолжается. Пока неясно, может ли это касаться Израиля, который закупает 68% своего оружия иностранного производства у США, подчеркивает The Guardian.
Замечания Парнелла прозвучали во время брифинга, на котором он выступил в защиту пересмотра и приостановки поставок боеприпасов на Украину, но отказался обсуждать, какие конкретно боеприпасы были задержаны.
«Проводится проверка возможностей, чтобы убедиться, что военная помощь США соответствует нашим оборонным приоритетам, и мы не будем предоставлять никаких обновлений относительно конкретных количеств или типов боеприпасов, поставляемых Украине, или сроков, связанных с этими поставками», — сказал он. «Мы рассматриваем это как разумный прагматичный шаг для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда. Но мы хотим внести ясность в этот последний пункт. Пусть все знают, что у наших военных есть все необходимое для выполнения любой миссии в любом месте, в любое время, по всему миру».
В среду Киев предупредил, что прекращение поставок из США ослабит его способность защищаться от усиливающихся авиаударов и наступления России на поле боя, пишет The Guardian.Украина заявила, что вызвала исполняющего обязанности посла США в Киеве, чтобы подчеркнуть важность продолжения военной помощи со стороны Вашингтона, и предупредила, что любое прекращение придаст смелости России.
Сообщалось, что обзор был проведен под руководством заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби, который возглавляет группу внешнеполитических мыслителей, считающих, что США должны перенаправить ресурсы из Европы и Ближнего Востока на борьбу с угрозой, исходящей от Китая. У так называемых сторонников расстановки приоритетов есть влиятельные союзники в Республиканской партии, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, который был известным критиком американской помощи Украине.
«Долгое время, четыре года при администрации Байдена, мы раздавали оружие и боеприпасы, не задумываясь о том, сколько их у нас есть», — сказал Парнелл. «Я думаю, что этот президент был избран, поставив эту страну на первое место и защищая родину, а затем вы сочетаете это с переходом к Индо-Тихоокеанскому региону. Часть нашей работы заключается в том, чтобы дать президенту основу, которую он мог бы использовать для оценки того, сколько боеприпасов у нас есть и куда мы их отправляем».