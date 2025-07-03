Не только Украина: Пентагон пересмотрел экспорт вооружений союзникам

«Долгое время, четыре года при администрации Байдена, мы раздавали оружие и боеприпасы, не задумываясь о том, сколько их у нас есть», — сказал Парнелл. «Я думаю, что этот президент был избран, поставив эту страну на первое место и защищая родину, а затем вы сочетаете это с переходом к Индо-Тихоокеанскому региону. Часть нашей работы заключается в том, чтобы дать президенту основу, которую он мог бы использовать для оценки того, сколько боеприпасов у нас есть и куда мы их отправляем».