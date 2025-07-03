Рота ВСУ загадочно исчезла в Сумской области

Ранее Life.ru рассказывал, что вооружённые силы Украины в первой половине 2025 года потеряли более 265 тысяч человек. При этом в июне украинские ВС потеряли около 45 тысяч солдат. Среди них и элитные бойцы из полка «Рейнджерс», которые несут большие потери в Сумской области.