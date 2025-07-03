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Рота ВСУ загадочно исчезла в Сумской области

На Сумском направлении произошло загадочное исчезновение второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Это подразделение почти полностью пропало без вести, сообщили представители российских силовых ведомств.

Источник: Life.ru

Родственники и близкие военнослужащих сообщают, что на указанном участке фронта связь с бойцами внезапно прервалась, и их местонахождение остаётся неизвестным. Данные обстоятельства вызывают вопросы относительно дальнейшей судьбы роты.

«Родные и близкие вэсэушников сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе пропала без вести вторая штурмовая рота подразделения», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что вооружённые силы Украины в первой половине 2025 года потеряли более 265 тысяч человек. При этом в июне украинские ВС потеряли около 45 тысяч солдат. Среди них и элитные бойцы из полка «Рейнджерс», которые несут большие потери в Сумской области.