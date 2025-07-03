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«СВ»: в Сумской области уничтожены штурмовики медийной 47-й мехбригады ВСУ

По информации источников канала, укрытие штурмовой группы противника поражено термобарическим боеприпасом.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения в Сумской области укрытия с засевшими в нем штурмовиками 47-й отдельной мехбригады «Магура» опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников канала, группа штурмовиков вышла из сумского села Павловка и добралась до укрытия в одной из лесополос неподалеку от границы РФ.

Сообщается, что местонахождение противника выявили российские пограничники. укрытие с боевиками «медийной» бригады ВСУ уничтожил FPV-дрон, несший термобарический боеприпас.

«В 47 омбр появились очередные фамилии в бесконечно длинных списках пропавших без вести», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что практически весь состав одной из штурмовых рот ВСУ пропал без вести на сумском направлении.