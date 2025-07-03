Зарубежные лидеры поздравляют Президента Беларуси и белорусский народ с Днем Независимости

«В этом году мы отметили 80-летие исторической победы над нацистским режимом, и это событие имеет для нас огромное значение. Красная Армия, в составе которой было много белорусских солдат, сыграла решающую роль в разгроме этой чудовищной угрозы миру и безопасности во всем мире, и за это еврейский народ всегда будет благодарен. В день, когда ваша страна празднует свою независимость, мы хотим напомнить, как мы ценим связи, которые объединяют наши народы. В свете многочисленных глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество, я надеюсь, что в предстоящие годы Беларусь вместе со всеми странами и народами мира будет процветать и преуспевать в мире и безопасности», — говорится в поздравлении от Президента Израиля.