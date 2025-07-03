Economist: на Украине сообщили о прекращении поставок вооружения из США

Украинские чиновники утверждают, что поставки американского вооружения, включая боеприпасы и запчасти, практически полностью прекращены, сообщает журнал The Economist.
В публикации отмечается, что представители украинской власти поделились этим заявлением, однако официальные лица США данные утверждения опровергают.
По информации издания, в Киеве полагают, что приостановка военной помощи со стороны США является частью давления администрации президента Дональда Трампа с целью добиться от Украины определённых политических уступок.
Кроме того, The Economist напоминает, что с момента вступления Трампа в должность президент США не объявлял о новых обязательствах по поставкам оружия Киеву.
Ранее издание The Guardian писало, что Вашингтон решил прекратить поставки оружия Киеву, потому что сначала были сосредоточены на конфликте Израиля и Ирана, а затем решили направить силы на борьбу с Китаем.