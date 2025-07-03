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Economist: на Украине сообщили о прекращении поставок вооружения из США

При этом американские чиновники отрицают прекращение поставок оружия Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Украинские чиновники утверждают, что поставки американского вооружения, включая боеприпасы и запчасти, практически полностью прекращены, сообщает журнал The Economist.

В публикации отмечается, что представители украинской власти поделились этим заявлением, однако официальные лица США данные утверждения опровергают.

По информации издания, в Киеве полагают, что приостановка военной помощи со стороны США является частью давления администрации президента Дональда Трампа с целью добиться от Украины определённых политических уступок.

Кроме того, The Economist напоминает, что с момента вступления Трампа в должность президент США не объявлял о новых обязательствах по поставкам оружия Киеву.

Ранее издание The Guardian писало, что Вашингтон решил прекратить поставки оружия Киеву, потому что сначала были сосредоточены на конфликте Израиля и Ирана, а затем решили направить силы на борьбу с Китаем.

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