Виртуальный беспредел: эксперт оценил катастрофическую опасность киберугроз для СНГ

— Тут, как обычно, все очень не просто. Да, страны СНГ продолжат декларировать стремление к более тесному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью. На официальном уровне наблюдается явное движение в сторону кооперации. Об этом свидетельствует как «Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий» от 2018 года, так и новая инициатива 2025 года по созданию единой межгосударственной IT- системы для обмена цифровыми следами преступлений. Регулярно проводятся встречи руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества, в том числе по линии Интерпола, для обсуждения этих вопросов.