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Токаев дал ряд поручений Бектенову

Астана. 3 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений премьер-министру Олжасу Бектенову, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства принял премьер-министра Олжаса Бектенова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по диверсификации и структурной модернизации экономики для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. В рамках исполнения поручений главы государства реализуются 45 крупных промышленных проектов на общую сумму инвестиций свыше Т2,3 трлн с созданием порядка 20 тыс. рабочих мест», — говорится в сообщении в четверг.

Премьер-министр доложил о принимаемых мерах по исполнению задач, поставленных президентом в ходе заседания совета безопасности в транспортной отрасли.

Токаев был проинформирован о прохождении вегетационного периода. Обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства находятся на постоянном контроле, внедряются водосберегающие технологии, а также работают региональные штабы.

Главе государстве сообщили о завершении посевной кампании и подготовке к уборке урожая. Общая посевная площадь по стране составила 23,7 млн га, меры поддержки аграриев оказываются в полном объеме. С начала года валовый выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйствах вырос на 4%, положительная динамика зафиксирована во всех регионах.

Кроме того, была представлена информация о ходе модернизации энергетической, коммунальной инфраструктуры и цифровой трансформации.

«По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшим институциональным преобразованиям в экономике, развитию регионов и привлечению инвестиций», — добавили в Акорде.