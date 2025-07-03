Токаев дал ряд поручений Бектенову

Главе государстве сообщили о завершении посевной кампании и подготовке к уборке урожая. Общая посевная площадь по стране составила 23,7 млн га, меры поддержки аграриев оказываются в полном объеме. С начала года валовый выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйствах вырос на 4%, положительная динамика зафиксирована во всех регионах.