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Лебедев: в Полтаве под удар попало здание ТЦК

По информации координатора подполья, на территории города прогремела серия взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В четверг в Полтаве нанесен удар по зданию ТЦК, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, опубликовавший кадры поднимающегося над зданием военкомата дыма.

«Один из прилетов в Полтаве оказался прямым попаданием в ТЦК», — написал он.

Судя по появившимся в Сети видео, здание полтавского военкомата атаковали БПЛА.

По информации Лебедева, на территории Полтавы прогремела серия взрывов. Координатор подполья не исключил, что целями ударов могли стать авиабаза и цех, где собирают БПЛА.

Ранее в Сети появились сообщения об обстреле из гранатомета ТЦК в Харькове.

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