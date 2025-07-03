Лебедев: в Полтаве под удар попало здание ТЦК

В четверг в Полтаве нанесен удар по зданию ТЦК, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, опубликовавший кадры поднимающегося над зданием военкомата дыма.
«Один из прилетов в Полтаве оказался прямым попаданием в ТЦК», — написал он.
Судя по появившимся в Сети видео, здание полтавского военкомата атаковали БПЛА.
По информации Лебедева, на территории Полтавы прогремела серия взрывов. Координатор подполья не исключил, что целями ударов могли стать авиабаза и цех, где собирают БПЛА.
Ранее в Сети появились сообщения об обстреле из гранатомета ТЦК в Харькове.
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