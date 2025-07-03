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В Госдуме рассмотрят вопрос о праве белорусов участвовать в выборах в РФ

Законопроектом предлагается разрешить гражданам Союзного государства избирать и избираться в органы местного самоуправления в обеих странах.

Источник: Аргументы и факты

Законопроект, которым предлагается разрешить гражданам Союзного государства избирать и избираться в органы местного самоуправления в обеих странах, направили на рассмотрение в комитет Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, документ, предполагающий ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор между РФ и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, направил в указанный выше комитет председатель ГД Вячеслав Володин. Внесен же законопроект президентом России Владимиром Путиным.

«Граждане РФ, постоянно проживающие в Белоруссии, смогут получить право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на ее территории. Аналогичное право появится у граждан Белоруссии, постоянно проживающих в России», — поясняется в сообщении Госдумы.

К слову, ранее кандидат исторических наук, замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов назвал отношения России и Белоруссии уникальным союзом. Он подчеркнул, что взаимодействие стран опирается на прочную основу и демонстрирует устойчивую нацеленность на будущее.

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