В Госдуме рассмотрят вопрос о праве белорусов участвовать в выборах в РФ

Законопроект, которым предлагается разрешить гражданам Союзного государства избирать и избираться в органы местного самоуправления в обеих странах, направили на рассмотрение в комитет Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, документ, предполагающий ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор между РФ и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, направил в указанный выше комитет председатель ГД Вячеслав Володин. Внесен же законопроект президентом России Владимиром Путиным.
«Граждане РФ, постоянно проживающие в Белоруссии, смогут получить право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на ее территории. Аналогичное право появится у граждан Белоруссии, постоянно проживающих в России», — поясняется в сообщении Госдумы.
К слову, ранее кандидат исторических наук, замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов назвал отношения России и Белоруссии уникальным союзом. Он подчеркнул, что взаимодействие стран опирается на прочную основу и демонстрирует устойчивую нацеленность на будущее.