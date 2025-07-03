Десятки убитых: в переполненное пляжное кафе бросили американскую тяжелую бомбу

Израильские военные применили 500-фунтовую (230-килограммовую) бомбу — мощное оружие неизбирательного действия, которое создает мощную взрывную волну и разбрасывает осколки на обширной территории, — когда в понедельник атаковали цель в переполненном пляжном кафе в Газе, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилась британская газета The Guardian.
Эксперты в области международного права заявили, что применение такого боеприпаса, несмотря на известное присутствие многих незащищенных гражданских лиц, включая детей, женщин и пожилых людей, почти наверняка является незаконным и может представлять собой военное преступление, отмечает The Guardian.
Фрагменты боеприпаса из руин кафе «Аль-Бака», сфотографированные The Guardian, были идентифицированы экспертами по боеприпасам как части 230-килограммовой бомбы общего назначения MK-82, которая использовалась во многих бомбардировочных кампаниях последних десятилетий.
По словам двух экспертов по боеприпасам, большая воронка, оставленная взрывом, была еще одним свидетельством использования большой и мощной бомбы, такой как МК-82.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что нападение на кафе находится в стадии рассмотрения и что «перед нанесением удара были предприняты шаги по снижению риска причинения вреда гражданским лицам с помощью наблюдения с воздуха».
Медицинские работники и другие официальные лица сообщили, что в результате нападения на кафе погибли от 24 до 36 палестинцев и еще десятки получили ранения. Среди погибших оказались известный кинорежиссер и художник, 35-летняя домохозяйка и четырехлетний ребенок. Среди пострадавших — 14-летний мальчик и 12-летняя девочка, отмечает The Guardian.
Согласно международному праву, основанному на Женевских конвенциях, вооруженным силам запрещается совершать нападения, которые приводят к «случайным жертвам среди гражданского населения», которые являются «чрезмерными или непропорциональными» по сравнению с получаемым военным преимуществом.
То, что считается приемлемым, может быть истолковано по-разному, но эксперты говорят, что только цель, уничтожение которой может оказать очень существенное влияние на ход конфликта, может оправдать гибель десятков мирных жителей.
Кафе имело два этажа — открытую верхнюю площадку и нижний этаж с широкими окнами, выходящими на пляж и море, — и подходы, которые были хорошо видны сверху.
Джерри Симпсон из международной правозащитной организации утверждает: «Израильские военные не сказали, против кого именно они были направлены, но они заявили, что использовали воздушное наблюдение, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, а это значит, что они знали, что в кафе в это время было много посетителей. Военные также должны были знать, что применение крупной управляемой авиабомбы убьет и покалечит многих гражданских лиц, находящихся там. Применение такого крупного оружия в заведомо переполненном кафе чревато тем, что это было незаконное, непропорциональное или неизбирательное нападение и должно быть расследовано как военное преступление».
Доктор Эндрю Форд, доцент кафедры права прав человека Дублинского городского университета, подчеркивает, что авиаудар был шокирующим: «Когда вы видите ситуацию, в которой используются тяжелые боеприпасы, особенно в многолюдном гражданском пространстве, даже при самом точном прицеливании в мире, это неизбежно приведет к неизбирательным последствиям, которые не соответствуют Женевским конвенциям».
Семейное кафе «Аль-Бака» было основано почти 40 лет назад и было хорошо известно как место отдыха молодежи и семей в городе Газа, пишет The Guardian. В нем предлагался небольшой выбор безалкогольных напитков, чая и печенья. Хотя подавляющее большинство из 2,3-миллионного населения Газы остро страдает от растущего недоедания и сохраняющейся угрозы голода, у некоторых есть сбережения или зарплата, которые позволяют им посещать несколько оставшихся кафе.
Район порта, где находилось кафе «Аль-Бака», не подпадал ни под один из приказов об эвакуации, изданных ЦАХАЛом для предупреждения о готовящихся военных операциях.
Марк Шак, доцент кафедры международного права Копенгагенского университета, отмечает: «Почти невозможно понять, как можно оправдать применение такого рода боеприпасов. Если вы говорите о 20, 30, 40 или более жертвах среди гражданского населения, то обычно это должно быть очень важной целью… Для коалиционных сил в Афганистане и Ираке приемлемым числом жертв очень высокого уровня было менее 30 мирных жителей, и то при исключительных обстоятельствах».
Тревор Болл, исследователь оружия и бывший специалист армии США по обезвреживанию взрывоопасных предметов, идентифицировал хвостовую часть Jdam и тепловую батарею, которые, по его словам, свидетельствуют о том, что была сброшена бомба MPR500 или MK-82.
Израиль располагает широким спектром боеприпасов и часто использует гораздо более компактное оружие для нанесения точечных ударов по отдельным лицам в Газе, Ливане и в ходе своего недавнего воздушного нападения на Иран.
Ранее в этом году Армия обороны Израиля в пространном заявлении заявила, что даже самые изощренные меры, применяемые для оценки ущерба гражданскому населению, вряд ли когда-либо были идеальными и что выбор боеприпасов был «профессиональным вопросом, зависящим от характера цели удара».
В заявлении говорится: «В то время как некоторые цели подходят для использования с меньшей полезной нагрузкой, для других могут потребоваться более тяжелые боеприпасы для достижения успеха миссии — например, при намерении разрушить сооружения, построенные из определенных твердых материалов, крупные сооружения или подземный туннель».
Во вторник представитель израильского правительства заявил, что ЦАХАЛ «никогда, ни при каких обстоятельствах не нападает на гражданских лиц».
Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании гражданских лиц в качестве живого щита, что военизированная исламистская группировка отрицает.