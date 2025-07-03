Десятки убитых: в переполненное пляжное кафе бросили американскую тяжелую бомбу

Джерри Симпсон из международной правозащитной организации утверждает: «Израильские военные не сказали, против кого именно они были направлены, но они заявили, что использовали воздушное наблюдение, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, а это значит, что они знали, что в кафе в это время было много посетителей. Военные также должны были знать, что применение крупной управляемой авиабомбы убьет и покалечит многих гражданских лиц, находящихся там. Применение такого крупного оружия в заведомо переполненном кафе чревато тем, что это было незаконное, непропорциональное или неизбирательное нападение и должно быть расследовано как военное преступление».