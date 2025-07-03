Соединенные Штаты могли принять решение о приостановке поставок оружия Украине в качестве уступки Российской Федерации, пишет Junge Welt.
«Оправдание прекращения поставок (аргументом администрации американского президента Дональда Трампа о том, что США испытывают нехватку оружия на складах) — это возможность сохранить лицо, чтобы выполнить ключевое условие России по прекращению войны, не признавая это как уступку Москве», — поделился своей точкой зрения автор публикации.
Ранее сообщалось, что решение Пентагона о частичной приостановке помощи шокировало конгрессменов, чиновников Госдепа и европейских союзников Соединенных Штатов, которых как правило детально информируют о соответствующих вопросах.
1 июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из Соединенных Штатов на Украину в условиях истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила в интервью телеканалу NBC факт приостановки поставок продукции военного назначения. По ее словам, решение было принято для того, чтобы поставить интересы Вашингтона на первое место.
Российская Федерация считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, непосредственно вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для украинской стороны, станут законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что накачивание бывшей советской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.