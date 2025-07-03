Стало известно, почему США приостановили поставки Украине

Российская Федерация считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, непосредственно вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для украинской стороны, станут законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что накачивание бывшей советской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.