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Захарова рассказала, что некоторым силам не нравится союзничество Москвы и Баку

В МИД заявили, что отношения Москвы и Баку носят характер стратегического союзничества.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о силах, которым не нравятся отношения между Россией и Азербайджаном.

По ее словам, отношения Москвы и Баку «носят характер стратегического союзничества». «Безусловно, есть те силы, которым это не нравится», — отметила представитель внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции Sputnik.

Ранее в Кремле прокомментировали отношения Азербайджана и России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не угрожала и не намерена в будущем это делать в отношении Баку.

Накануне послы дипмиссии России в Баку направили в Министерство иностранных дел Азербайджана ноту с требованием предоставить консульский доступ к задержанным российским гражданам. Однако власти республики ноту проигнорировали.

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