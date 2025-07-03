Захарова рассказала, что некоторым силам не нравится союзничество Москвы и Баку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о силах, которым не нравятся отношения между Россией и Азербайджаном.
По ее словам, отношения Москвы и Баку «носят характер стратегического союзничества». «Безусловно, есть те силы, которым это не нравится», — отметила представитель внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции Sputnik.
Ранее в Кремле прокомментировали отношения Азербайджана и России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не угрожала и не намерена в будущем это делать в отношении Баку.
Накануне послы дипмиссии России в Баку направили в Министерство иностранных дел Азербайджана ноту с требованием предоставить консульский доступ к задержанным российским гражданам. Однако власти республики ноту проигнорировали.