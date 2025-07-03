Politico узнало о подготовке разговора Трампа и Зеленского

Решение Пентагона заморозить передачу некоторых видов вооружений стало неожиданностью не только для ключевых европейских союзников, но и для некоторых сотрудников Госдепартамента США и конгрессменов, которые обычно хорошо осведомлены о подобных вопросах, сообщили изданию шесть источников. По словам собеседников, Минобороны США не согласовывало свои действия с Госдепом и не консультировалось с посольством США в Киеве или командой спецпредставителя президента Кита Келлога, прежде чем заморозить поставки партии оружия, которая уже находилась в Польше (NBC сообщал, что речь в том числе о перехватчиках для систем Patriot, ракетах Stinger, 155-миллиметровых снарядов для гаубиц, поставки которых были обещаны еще при экс-президенте Джо Байдене).