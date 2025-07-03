Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко в День Независимости возложил венок к подножию Кургана Славы

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства возложил венок к подножию Кургана Славы, после него цветы к мемориалу возложили высшие должностные лица страны.

В торжественной церемонии также приняли участие ветераны, представители трудовых коллективов и общественных объединений, участники военно-патриотических клубов и молодежных организаций.

Курган Славы Советской Армии — памятник в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, которые участвовали в Белорусской наступательной операции «Багратион». В районе, где сегодня расположен мемориальный комплекс, шли ожесточенные бои за освобождение Беларуси. Тогда в окружение советских войск попала 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Это событие получило название «Минский котел».

Курган Славы был заложен 30 сентября 1966 года. Сюда легла земля из городов-героев Советского Союза и других мест, которые были прославлены трудовыми и ратными подвигами. В то время каждый считал за честь принести горсть земли для создания монумента и отдать частичку своего сердца победителям. Открыли мемориал 5 июля 1969 года.

Авторы комплекса — скульпторы Андрей Бембель и Анатолий Артимович, архитекторы Олег Стахович и Лев Мицкевич, инженер Валерий Лапцевич. В 1970 году им была присуждена Государственная премия БССР за величие, глубину идеи и художественное решение памятника.

Высота самого кургана составляет 35 м. На его вершине установлены облицованные титаном четыре штыка-обелиска (в честь каждого из фронтов) высотой 35,6 м. К обзорной площадке на вершину кургана ведут две лестницы из 241 ступени каждая.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше