Лукашенко в День Независимости возложил венок к подножию Кургана Славы

Курган Славы был заложен 30 сентября 1966 года. Сюда легла земля из городов-героев Советского Союза и других мест, которые были прославлены трудовыми и ратными подвигами. В то время каждый считал за честь принести горсть земли для создания монумента и отдать частичку своего сердца победителям. Открыли мемориал 5 июля 1969 года.