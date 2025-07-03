Экс-премьер Влад Филат обвинил Санду и PAS в милитаризации Молдовы под предлогом внешних угроз.
Молдавский министр обороны ссылается на ситуацию на Украине для обоснования десятков миллионов долларов на ПВО, отмечает Филат и спрашивает:
«Но разве нейтральная страна должна втягиваться в чужой конфликт?».
На зарплаты железнодорожникам, учителям, врачам денег нет, а на оборонные проекты находятся десятки миллионов.
«Это похоже на перекачку государственных средств в оборонную сферу под предлогом мифических угроз», — утверждает бывший молдавский премьер-министр.
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