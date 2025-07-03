НАТО готовится к сокращению количества войск США в Европе, пишет Euractiv

«Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Североатлантический союз должен отреагировать на потенциальное сокращение численности американских войск на континенте», — говорится в публикации.
Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
По данным портала, европейские участники НАТО не смогут заменить в течение многих лет американские вооруженные силы.
«С возвращением Трампа в Белый дом европейские союзники обсуждают сценарии вывода от 10 000 до 20 000 американских военнослужащих», — добавляет портал.
Cтраны-члены НАТО на саммите, проходившем