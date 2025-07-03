Лукашенко призывает всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить мирового пожара

По его словам, сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем придется столкнуться завтра. «Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты, — завил Александр Лукашенко. — Задача всех людей доброй воли и в первую очередь молодежи — объединиться, остановить безумцев. Остановить во имя будущего всего человечества».