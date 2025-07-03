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Лукашенко призывает всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить мирового пожара

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить мирового пожара. Об этом глава государства заявил на церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы» в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Пример наших героических предков показывает: за будущее надо бороться. Человек всегда может и должен противостоять злу, каким бы сильным и изощренным оно ни было», — сказал Президент.

Лукашенко: белорусы последовательно двигаются к успеху по пути справедливости и созидания Лукашенко: для большинства белорусов День Независимости означает мир Зарубежные лидеры поздравляют Президента Беларуси и белорусский народ с Днем Независимости.

По его словам, сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем придется столкнуться завтра. «Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты, — завил Александр Лукашенко. — Задача всех людей доброй воли и в первую очередь молодежи — объединиться, остановить безумцев. Остановить во имя будущего всего человечества».

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