Полиция не дает жителям Гагаузии поехать в Кишинев, заявили в Молдавии

Активист сообщил, что за время ожидания он наблюдал, как полиция развернула более 15 автомобилей. Особое возмущение у него вызвал случай с пожилым человеком на костылях, которого также не пропустили к месту проведения акции. Он назвал подобные действия правоохранителей нарушением права на свободу передвижения. По утверждению оппозиционера, сотрудники полиции в частных беседах советовали активистам ехать на других машинах, чтобы их «не было видно».