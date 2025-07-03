Лукашенко: мир, свобода и независимость — величайшие ценности, которые нужно беречь и защищать

«Нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу. Это достоинство нашего народа. Это признак его величия. И такие факты в истории не теряются. Мир, свобода и независимость — это наше наследие и величайшие ценности, которые нужно беречь и обязательно защищать. Нужно укреплять народное единство, экономику, оборону нашего Отечества. Каждый день, каждый час. В этом — долг современников перед прошлым и будущим, чтобы жила и расцветала наша любимая Беларусь!» — подчеркнул Александр Лукашенко.