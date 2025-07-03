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Лукашенко: мир, свобода и независимость — величайшие ценности, которые нужно беречь и защищать

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир, свобода и независимость — величайшие ценности, которые нужно беречь и защищать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы» в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что праздник — символ свободы и независимости — воплощает память о подвиге народа-победителя и вечную благодарность потомков. «Мы гордимся нашими ветеранами и всеми, кто подарил нам возможность жить и работать на своей земле. Они явили миру примеры небывалой доблести, стойкости и патриотизма. Нам нужно во что бы то ни стало сохранить и передать будущим поколениям веру в победный дух предков, собственные силы и то, что вместе мы справимся с любыми вызовами», — сказал Президент.

«Нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу. Это достоинство нашего народа. Это признак его величия. И такие факты в истории не теряются. Мир, свобода и независимость — это наше наследие и величайшие ценности, которые нужно беречь и обязательно защищать. Нужно укреплять народное единство, экономику, оборону нашего Отечества. Каждый день, каждый час. В этом — долг современников перед прошлым и будущим, чтобы жила и расцветала наша любимая Беларусь!» — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он особо отметил, что если все жители Беларуси, включая детей и молодежь, проникнутся этим чувством, то всем вместе удастся сохранить тихую и спокойную страну под мирным голубым небом.

Александр Лукашенко поздравил всех с Днем Независимости, пожелал здоровья, счастья и благополучия.

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