Лукашенко: мир, свобода и независимость — величайшие ценности, которые нужно беречь и защищать

Глава государства отметил, что праздник — символ свободы и независимости — воплощает память о подвиге народа-победителя и вечную благодарность потомков. «Мы гордимся нашими ветеранами и всеми, кто подарил нам возможность жить и работать на своей земле. Они явили миру примеры небывалой доблести, стойкости и патриотизма. Нам нужно во что бы то ни стало сохранить и передать будущим поколениям веру в победный дух предков, собственные силы и то, что вместе мы справимся с любыми вызовами», — сказал Президент.
«Нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу. Это достоинство нашего народа. Это признак его величия. И такие факты в истории не теряются. Мир, свобода и независимость — это наше наследие и величайшие ценности, которые нужно беречь и обязательно защищать. Нужно укреплять народное единство, экономику, оборону нашего Отечества. Каждый день, каждый час. В этом — долг современников перед прошлым и будущим, чтобы жила и расцветала наша любимая Беларусь!» — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он особо отметил, что если все жители Беларуси, включая детей и молодежь, проникнутся этим чувством, то всем вместе удастся сохранить тихую и спокойную страну под мирным голубым небом.
Александр Лукашенко поздравил всех с Днем Независимости, пожелал здоровья, счастья и благополучия.