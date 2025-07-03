Лукашенко сказал, что для белорусов означает День Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы» 3 июля, сказал, что для белорусов означает День Независимости.
Глава государства акцентировал внимание, что 3 июля миллионы белорусов отмечают главный государственный праздник. Александр Лукашенко отметил, что праздник встречают ранним утром и в святом месте, среди созревающих полей Минской области, «без страха глядя в родное синее небо».
— Убежден, что для большинства белорусов праздник означает мир, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам 3 июля, сказав про путь справедливости.
Тем временем мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.
Кстати, мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.
А здесь мы рассказываем, как освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в 1943 — 1944 годах.