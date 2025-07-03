Лукашенко: за будущее надо бороться

По словам белорусского лидера, героический пример предков говорит о том, что за будущее нужно бороться. По мнению Лукашенко, человек всегда может и должен противостоять даже «сильному и изощренному» злу.
Как отметил глава государства, в настоящий момент мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем в последующем придется столкнуться.
Вы видите, что творится вокруг нас: Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты.
В связи с этим Лукашенко особо отметил, что людям, особенно молодежи, следует объединиться и «остановить безумцев во имя будущего всего человечества».
Величайшие ценности
Глава государства добавил, что в Беларуси гордятся ветеранами. Поэтому необходимо сохранить и передать будущим поколениям веру в победный дух предков и собственные силы.
Нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу, это достоинство нашего народа, это признак его величия и такие факты в истории не теряются.
Глава государства назвал мир, свободу и независимость наследим белоусов и величайшими ценности. Их нужно беречь и обязательно защищать, сказал президент.
Если мы все вместе проникнемся этим чувством, мы сохраним нашу страну — тихую, спокойную, под мирным голубым небом.