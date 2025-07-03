CBS узнал, что США пересмотрели военную помощь не только Украине

Politico и NBC сообщали, что Пентагон заморозил поставки Киеву ракет для систем ПВО Patriot, ракет Hellfire и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы этих вооружений в США слишком сократились. Решение стало неожиданным не только для Украины и союзников по НАТО, но и некоторых членов американской администрации: по данным Politico, Минобороны не согласовывало его с Госдепом. При этом в Белом доме это отрицают.