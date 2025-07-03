Лукашенко призвал объединиться против мирового пожара, сказав об изощренном зле

Президент Беларуси Александр Лукашенко в День Независимости 3 июля на церемонии в мемориальном комплексе "Курган Славы, призвал объединиться против мирового пожара, сказав об изощренном зле.
Александр Лукашенко заявил: пример героических предков показывает, что за будущее надо бороться. По словам главы государства, человек всегда может и должен противостоять злу, каким бы изощренным и сильным оно не было.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем именно придется столкнуться уже завтра.
— Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты, — подчеркнул Лукашенко.
Глава государства заявил, что нужно объединиться:
— Задача всех людей доброй воли и в первую очередь молодежи — объединиться, остановить безумцев. Остановить во имя будущего всего человечества.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что для белорусов означает День Независимости.
Кроме того, Лукашенко обратился к белорусам 3 июля, сказав про путь справедливости.
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