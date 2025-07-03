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Лукашенко призвал объединиться против мирового пожара, сказав об изощренном зле

Лукашенко сказал про изощренное зло и призвал объединиться против мирового пожара.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в День Независимости 3 июля на церемонии в мемориальном комплексе "Курган Славы, призвал объединиться против мирового пожара, сказав об изощренном зле.

Александр Лукашенко заявил: пример героических предков показывает, что за будущее надо бороться. По словам главы государства, человек всегда может и должен противостоять злу, каким бы изощренным и сильным оно не было.

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем именно придется столкнуться уже завтра.

— Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты, — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства заявил, что нужно объединиться:

— Задача всех людей доброй воли и в первую очередь молодежи — объединиться, остановить безумцев. Остановить во имя будущего всего человечества.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что для белорусов означает День Независимости.

Кроме того, Лукашенко обратился к белорусам 3 июля, сказав про путь справедливости.

Тем временем мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.

Кстати, мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.

А здесь мы рассказываем, как освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в 1943 — 1944 годах.

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