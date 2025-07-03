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Лукашенко: мир находится на крутом переломе, а что будет завтра никто не знает

Лукашенко сказал, что мир находится на переломе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы» в День Независимости 3 июля, заявил, что мир находится на крутом переломе, а что будет завтра никто не знает.

— Сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем мы столкнемся завтра. Вы видите, что творится вокруг нас, — подчеркнул президент Беларуси.

По словам главы государства, Запад снова решил все свои долги, а также проблемы сжечь в мировом пожаре и одновременно сжечь несколько миллионов жителей планеты. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что задача всех людей доброй воли и, в первую очередь, молодежи, состоит в том, чтобы объединиться и остановить безумцев.

— Остановить во имя будущего всего человечества, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что для белорусов означает День Независимости.

Кроме того, Лукашенко обратился к белорусам 3 июля, сказав про путь справедливости.

Также Лукашенко сказал про долг современников, чтобы жила и расцветала Беларусь.

Тем временем мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.

Кстати, мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.

А здесь мы рассказываем, как освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в 1943 — 1944 годах.

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