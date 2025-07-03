Лукашенко: мир находится на крутом переломе, а что будет завтра никто не знает

По словам главы государства, Запад снова решил все свои долги, а также проблемы сжечь в мировом пожаре и одновременно сжечь несколько миллионов жителей планеты. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что задача всех людей доброй воли и, в первую очередь, молодежи, состоит в том, чтобы объединиться и остановить безумцев.