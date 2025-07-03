Президент Южной Кореи заявил о перспективе слияния с КНДР

На пресс-конференции глава Южной Кореи акцентировал, что намерен добиваться перехода отношений с КНДР на новый уровень при поддержке США, пишет агентство Yonhap. Политик отметил, что в настоящее время контакты с Пхеньяном затруднены, но прекращать их Сеул не намерен и, напротив, считает, что следует увеличить усилия в этом направлении.