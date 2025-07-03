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Президент Южной Кореи заявил о перспективе слияния с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён допустил «мирное объединение» своей страны с КНДР, но предположил, что это произойдет «через сотни лет». Об этом политик заявил на пресс-конференции.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Глава Южной Кореи добавил, что пока государствам стоит задуматься о поэтапном сближении, пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

Ли Чжэ Мен уточнил, что Южной и Северной Кореям не стоит рассматривать вариант поглощения, так как это может привести к потерям населения. Политик сказал, что государствам-соседям надо признавать существование друг друга по мере возможности и настраиваться на взаимовыгодное партнерство.

Президент напомнил, что Корейская война завершилась в 1953 году. Он отметил, что с точки зрения истории восемь десятилетий — это незначительный срок. «Мы объединимся и спустя несколько сотен лет, если постепенно восстанавливать однородность», — добавил Ли Чжэ Мен.

На пресс-конференции глава Южной Кореи акцентировал, что намерен добиваться перехода отношений с КНДР на новый уровень при поддержке США, пишет агентство Yonhap. Политик отметил, что в настоящее время контакты с Пхеньяном затруднены, но прекращать их Сеул не намерен и, напротив, считает, что следует увеличить усилия в этом направлении.

Президент также рассказал о реакции КНДР на отказ Южной Кореи от «пропагандистского вещания» на границе. По его словам, в ответ КНДР заглушила свои ретрансляторы.

11 июня агентство Yonhap сообщало, что громкоговорители Южной Кореи, которые вещали записи с критикой властей Северной Кореи, временно отключили по приказу правительства страны. Решение прекратить пропагандистские трансляции Сеул принял, чтобы впоследствии наладить добрососедские отношения с Пхеньяном.