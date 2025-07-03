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«Готовиться мы должны к самому худшему». Лукашенко сказал, что Беларусь остается мирной, но надо готовиться ко всему

Лукашенко: белорусы должны быть готовы ко всему — даже к самому худшему.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля в День Независимости в момент общения с ветеранами у мемориального комплекса «Курган Славы», сказал, что белорусы должны быть готовы ко всему — даже к самому худшему, пишет БелТА.

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что он не нагнетает обстановку — это не нужно.

— Мы за то, чтобы наша страна была мирной. Но, как в народе говорят, прошлепать, как в июне 41-го (вы это помните лучше, чем я), мы ничего не должны, — подчеркнул глава государства.

По словам главы государства, белорусы должны быть готовы ко всему:

— Не увещевать, не убаюкивать, не заявлять, что все тихо, спокойно, ничего не будет. Не будет — хорошо. Но готовиться мы должны к самому худшему, — обратил внимание президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что для белорусов означает День Независимости.

Кроме того, Лукашенко обратился к белорусам 3 июля, сказав про путь справедливости.

Также глава государства сказал, что мир находится на крутом переломе, а что будет завтра никто не знает.

Тем временем мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.

Кстати, мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.

А здесь мы рассказываем, как освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в 1943 — 1944 годах.

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