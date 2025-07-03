Архиепископ Маркелл призвал верующих в Молдавии молиться за Гуцул

Архиепископ призвал судей и прокуроров «быть беспристрастными, судить справедливо», даже если на них оказывается давление. Он напомнил представителям судебной системы о личной ответственности за принимаемые решения. «Хочу напомнить вам, господа, что за неправильное чрезмерно строгое решение отвечать будут не те, которые оказывают на вас давление, а именно вы, даже если это кому-то не нравится», — подчеркнул церковный иерарх.