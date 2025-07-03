Архиепископ Маркелл призвал верующих в Молдавии молиться за Гуцул

Сторонники Гуцул пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии «Шор». Ожидается, что сегодня суд объявит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока «Победа» Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет соответственно.
«Я обращаюсь к вам, братья православные, и призываю всех к молитве, к молитвенному стоянию за Евгению Гуцул и за всех тех, кто ходит ныне по судам за совершенно безвинные паломничества по святым местам», — говорится в заявлении Маркелла, которое распространила пресс-служба Бельцкой и Фалештской епархии.
Архиепископ призвал судей и прокуроров «быть беспристрастными, судить справедливо», даже если на них оказывается давление. Он напомнил представителям судебной системы о личной ответственности за принимаемые решения. «Хочу напомнить вам, господа, что за неправильное чрезмерно строгое решение отвечать будут не те, которые оказывают на вас давление, а именно вы, даже если это кому-то не нравится», — подчеркнул церковный иерарх.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.