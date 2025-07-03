Токаев поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Традиционно по всей стране проходят торжественные мероприятия, в адрес президента Александра Лукашенко шлют поздравления мировые лидеры.
Поздравительные телеграммы прислали сегодня президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие главы государств.
Токаев написал, что под сильным руководством Лукашенко Беларусь демонстрирует значительные успехи в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния населения.
Казахский народ с неизменным чувством глубокого уважения и симпатии относится к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и национальным традициям. В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, твердо поддерживают усилия, направленные на вывод казахско-белорусских отношений на качественно новый уровень.
Прислал поздравление в адрес Лукашенко и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он отметил, что Беларусь демонстрирует стабильное развитие, укрепление государственного суверенитета и последовательное продвижение по пути модернизации.
Уверен, что и в дальнейшем Ваша страна будет стремительно идти вперед, укрепляя позиции на международной арене и добиваясь новых успехов.
День Независимости Беларуси является государственным праздником и выходным. Он установлен в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 3 июля 1944 года.