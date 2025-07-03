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Главного коммунальщика уволили после критики Слюсаря из-за аварии на коллекторе в Шахтах

Ростовская область, 3 июля 2025. DON24.RU. Руководителем ГУП «Управление по распределению систем водоснабжения» назначен Павел Деревянко, информирует сайт донского правительства.

«С сегодняшнего дня исполняющим обязанности гендиректора ГУП “Управление по распределению систем водоснабжения” (УРСВ) назначен Павел Деревянко. Он имеет более чем 13-летний опыт работы в финансовом секторе и сфере управления. С января 2022 года возглавлял АО “Белгородская ипотечная корпорация”, управляя группой из пяти компаний», — говорится в сообщении.

Предыдущий глава УРСВ Евгений Плетменцев покинул свой пост после критики Юрия Слюсаря из-за аварии на коллекторе в Шахтах.

Глава региона обратил внимание на большое количество жалоб жителей в адрес компании. В частности, врио губернатора назвал ненадлежащей работу коммунальной организации по ликвидации подтоплений, вызванных аварией на коллекторе, и поручил подготовить кадровые решения в отношении руководства предприятия.

«Нужно менять руководство», — сказал Юрий Слюсарь на оперативном совещании в правительстве области.

Вскоре было принято решение освободить генерального директора предприятия Евгения Плетменцева от занимаемой должности, пояснили представители властей.