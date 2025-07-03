Главного коммунальщика уволили после критики Слюсаря из-за аварии на коллекторе в Шахтах

«С сегодняшнего дня исполняющим обязанности гендиректора ГУП “Управление по распределению систем водоснабжения” (УРСВ) назначен Павел Деревянко. Он имеет более чем 13-летний опыт работы в финансовом секторе и сфере управления. С января 2022 года возглавлял АО “Белгородская ипотечная корпорация”, управляя группой из пяти компаний», — говорится в сообщении.
Предыдущий глава УРСВ Евгений Плетменцев покинул свой пост после критики Юрия Слюсаря из-за аварии на коллекторе в Шахтах.
Глава региона обратил внимание на большое количество жалоб жителей в адрес компании. В частности, врио губернатора назвал ненадлежащей работу коммунальной организации по ликвидации подтоплений, вызванных аварией на коллекторе, и поручил подготовить кадровые решения в отношении руководства предприятия.
«Нужно менять руководство», — сказал Юрий Слюсарь на оперативном совещании в правительстве области.
Вскоре было принято решение освободить генерального директора предприятия Евгения Плетменцева от занимаемой должности, пояснили представители властей.