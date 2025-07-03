Гуцул предъявили новое обвинение

Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток. Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии «Шор» и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его продлили до 13 июня, а после — еще на месяц. Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.