Гуцул заявила о слежке за ее семьей

По словам Гуцул, семья вызвала полицию, поскольку не знала, кто эти люди и не являются ли они преступниками. Она отметила, что происходящее изматывает, создает тяжелую эмоциональную обстановку. Гуцул также заявила о своей невиновности и потребовала прекращения уголовного дела. «Мои защитники доказали мою невиновность. Это уголовное дело должно быть прекращено. Я не виновата», — подчеркнула она. Гуцул выразила недоумение по поводу домашнего ареста, заявив, что не является социально опасным человеком.