Подлодка «Уфа» вернулась во Владивосток после 40 суток боевой службы

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после успешного выполнения боевых задач в море. Экипаж находился в плавании около 40 суток, за это время субмарина преодолела более 2,5 тыс. морских миль.
«Экипаж с честью выполнил все поставленные задачи, выполнил курс боевой подготовки, выполнил ряд боевых упражнений. Планомерно и качественно готовился к выполнению задач», — поздравил моряков начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш.
За службу отличившиеся моряки получили ведомственные награды и грамоты. Традиционно командиру подлодки вручили жареного поросенка.
Подлодка «Уфа» — четвертая дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 на Тихоокеанском флоте, способная нести высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Она сочетает акустическую скрытность с дальностью обнаружения целей и мощным вооружением. Лодка была принята в состав флота в ноябре 2022 года и пришла в главную базу Владивосток в декабре 2024 года Южным морским путем.