Подлодка «Уфа» вернулась во Владивосток после 40 суток боевой службы

Подлодка «Уфа» — четвертая дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 на Тихоокеанском флоте, способная нести высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Она сочетает акустическую скрытность с дальностью обнаружения целей и мощным вооружением. Лодка была принята в состав флота в ноябре 2022 года и пришла в главную базу Владивосток в декабре 2024 года Южным морским путем.