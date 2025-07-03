Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обратился к Лукашенко и всем белорусам, сказав о серьезных внешних угрозах и вызовах

Путин обратился к белорусам, сказав о серьезных внешних угрозах и вызовах.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости 3 июля и сказал о серьезных внешних угрозах и вызовах. Об этом информирует пресс-служба президента.

Путин в поздравлении отметил, что праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение как для белорусов, так и для россиян. Президент Росси акцентировал внимание на том, что народы, сражаясь плечом к плечу, смогли внести решающий вклад в Победу над нацизмом.

— Важно, что и сегодня, перед лицом серьезных внешних угроз и вызовов узы братской дружбы и взаимовыручки, связывающие наши страны, остаются столь же прочными, как и прежде, — подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, сегодня Россия и Беларусь активно сотрудничают на самых различных направлениях. Кроме того, две страны координируют усилия в международных делах, планомерно совершенствуют институты Союзного государства.

— Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи — на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве, — заявил президент России.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь остается мирной, но надо готовиться ко всему: «Готовиться мы должны к самому худшему».

Кроме того, Лукашенко сказал, что для белорусов означает День Независимости.

Ранее мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.

А еще мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше