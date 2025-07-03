Путин обратился к Лукашенко и всем белорусам, сказав о серьезных внешних угрозах и вызовах

Путин в поздравлении отметил, что праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение как для белорусов, так и для россиян. Президент Росси акцентировал внимание на том, что народы, сражаясь плечом к плечу, смогли внести решающий вклад в Победу над нацизмом.