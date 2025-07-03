Путин обратился к Лукашенко и всем белорусам, сказав о серьезных внешних угрозах и вызовах

Президент России Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости 3 июля и сказал о серьезных внешних угрозах и вызовах. Об этом информирует пресс-служба президента.
Путин в поздравлении отметил, что праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение как для белорусов, так и для россиян. Президент Росси акцентировал внимание на том, что народы, сражаясь плечом к плечу, смогли внести решающий вклад в Победу над нацизмом.
— Важно, что и сегодня, перед лицом серьезных внешних угроз и вызовов узы братской дружбы и взаимовыручки, связывающие наши страны, остаются столь же прочными, как и прежде, — подчеркнул Владимир Путин.
По словам президента, сегодня Россия и Беларусь активно сотрудничают на самых различных направлениях. Кроме того, две страны координируют усилия в международных делах, планомерно совершенствуют институты Союзного государства.
— Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи — на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве, — заявил президент России.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь остается мирной, но надо готовиться ко всему: «Готовиться мы должны к самому худшему».
Кроме того, Лукашенко сказал, что для белорусов означает День Независимости.
Ранее мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.
А еще мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.