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Многодетные семьи Калининградской области получат новую социальную поддержку

С 1 июля 2025 года в регионе вводится новая мера поддержки для многодетных семей. Семьи, состоящие на учете для получения земельного участка, смогут оформить денежную выплату вместо земли.

Источник: KaliningradToday

На реализацию программы в областном бюджете 2025 года предусмотрено 240 млн рублей.

Инициатором нововведения выступил губернатор Алексей Беспрозванных. По его словам, мера направлена на улучшение жилищных условий семей.

Средства можно использовать несколькими способами:

— на покупку земельного участка;

— на первоначальный взнос по ипотеке;

— на погашение основного долга по жилищному кредиту;

— на участие в долевом строительстве;

— на приобретение жилья в рассрочку.

Размер выплаты составляет 400 тысяч рублей. В Калининграде предусмотрена дополнительная выплата в 200 тысяч рублей из местного бюджета.

Важно отметить, что за многодетными семьями сохраняется право выбора: они могут получить как денежную выплату, так и земельный участок от муниципалитета.

За 4,5 года действия аналогичной программы (2019−2023) её оформили 2 545 семей. Ожидается, что до конца 2025 года новой мерой поддержки воспользуются около 600 семей. Получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 201−39−00 (добавочный «3»).