Многодетные семьи Калининградской области получат новую социальную поддержку

На реализацию программы в областном бюджете 2025 года предусмотрено 240 млн рублей.
Инициатором нововведения выступил губернатор Алексей Беспрозванных. По его словам, мера направлена на улучшение жилищных условий семей.
Средства можно использовать несколькими способами:
— на покупку земельного участка;
— на первоначальный взнос по ипотеке;
— на погашение основного долга по жилищному кредиту;
— на участие в долевом строительстве;
— на приобретение жилья в рассрочку.
Размер выплаты составляет 400 тысяч рублей. В Калининграде предусмотрена дополнительная выплата в 200 тысяч рублей из местного бюджета.
Важно отметить, что за многодетными семьями сохраняется право выбора: они могут получить как денежную выплату, так и земельный участок от муниципалитета.
За 4,5 года действия аналогичной программы (2019−2023) её оформили 2 545 семей. Ожидается, что до конца 2025 года новой мерой поддержки воспользуются около 600 семей. Получить консультацию можно по телефону горячей линии: