Многодетные семьи Калининградской области получат новую социальную поддержку

За 4,5 года действия аналогичной программы (2019−2023) её оформили 2 545 семей. Ожидается, что до конца 2025 года новой мерой поддержки воспользуются около 600 семей. Получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 201−39−00 (добавочный «3»).