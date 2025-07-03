Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля

«Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим по факту, когда и если это произойдет», — сказал Песков на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.
Последний раз Путин и Трамп провели телефонный разговор в середине июня. Тогда лидеры обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа продлилась 50 минут.
До этого с начала 2025 года состоялось еще три телефонных разговора между Трампом и Путиным. В первый раз они пообщались 12 февраля, на следующий день после визита в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа и обмена заключенными.
Во время второго звонка 18 марта лидеры обсуждали реализацию перемирия. 19 мая состоялся третий телефонный разговор. Тогда Трамп и Путин договорились о разработке Украиной и Россией меморандумов по урегулированию конфликта.