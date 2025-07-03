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Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля

Россия никогда не анонсирует телефонные разговоры президента Владимира Путина с другими лидерами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, направит ли Путин телеграмму или поговорит лично с президентом США Дональдом Трампом в день независимости США, который отмечают 4 июля.

Источник: AP 2024

«Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим по факту, когда и если это произойдет», — сказал Песков на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

Последний раз Путин и Трамп провели телефонный разговор в середине июня. Тогда лидеры обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа продлилась 50 минут.

До этого с начала 2025 года состоялось еще три телефонных разговора между Трампом и Путиным. В первый раз они пообщались 12 февраля, на следующий день после визита в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа и обмена заключенными.

Во время второго звонка 18 марта лидеры обсуждали реализацию перемирия. 19 мая состоялся третий телефонный разговор. Тогда Трамп и Путин договорились о разработке Украиной и Россией меморандумов по урегулированию конфликта.

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