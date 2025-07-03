Кремль заявил, что по новому раунду переговоров с Украиной «затыков» нет

Он отметил, что каждая сторона ждет предложения по срокам проведения встречи.
Песков заявил, что Россия публично не обсуждает содержание проектов меморандумов по урегулированию, которые российские представители «даже не обсуждали с украинской стороной». «Мы считаем, что обсуждаем через СМИ может только навредить процессу», — заявил он в ответ на вопрос, содержится в российском документе предложение о взаимной амнистии политзаключенных.
Российская и украинская делегации провели две встречи в Стамбуле: первая прошла 16 мая, вторая — 2 июня. Киев передал Москве версию меморандума за несколько дней до второго раунда переговоров, а Россия представила свою уже в Турции.
Российский проект предусматривает нейтралитет Украины и отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с России. Он предлагает два варианта прекращения огня, один из которых подразумевает вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод от российских границ на согласованное расстояние. Во втором речь идет о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву.
Согласно документу Украины, Киев прежде всего предлагает установить полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Украинская сторона хочет получить гарантии безопасности со стороны международного сообщества и настаивает, чтобы территории, которые она утратила с 2014 года, не были признаны российскими на международном уровне.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что документы «абсолютно противоположны». Украинский лидер Владимир Зеленский называл условия Москвы ультиматумом.
На переговорах стороны также договорились об обменах военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов. После завершения обмена будет определена дата новой встречи, сообщали ранее в Кремле.