Кремль заявил, что по новому раунду переговоров с Украиной «затыков» нет

Российский проект предусматривает нейтралитет Украины и отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с России. Он предлагает два варианта прекращения огня, один из которых подразумевает вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод от российских границ на согласованное расстояние. Во втором речь идет о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву.