Лукашенко обещал, что белорусы будут с хлебом и картошкой в 2025 году

Кроме того, Лукашенко поинтересовался у главы Минского облисполкома, как регион справляется с уборочной. Президенту доложили, что все в области, как и в целом по Беларуси, идет по плану. Вместе с тем премьер-министр Александр Турчин заметил, что «первый укос уже все» и осталась только Витебская область.