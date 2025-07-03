Лукашенко обещал, что белорусы будут с хлебом и картошкой в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля в День Независимости, общаясь с ветеранами в мемориальном комплекса «Курган Славы», обещал, что белорусы будут с хлебом и картошкой в 2025 году, пишет БелТА.
По словам главы государства, погода в 2025 году будет способствовать хорошему урожаю.
— Господь подарил нам хорошую погоду, — обратил внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что дожди только на пользу.
— Смотрите, никогда таких полей не было. Значит, с хлебом будем. И с картошкой тоже, — заявил глава государства.
Кроме того, Лукашенко поинтересовался у главы Минского облисполкома, как регион справляется с уборочной. Президенту доложили, что все в области, как и в целом по Беларуси, идет по плану. Вместе с тем премьер-министр Александр Турчин заметил, что «первый укос уже все» и осталась только Витебская область.
— Тепло стало, уже кукуруза стала нормально подниматься, — заметил глава белорусского правительства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в Беларуси пропала и снова появилась картошка.
Тем временем Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о тропической жаре до +35 градусов.
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