Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 3 июля: главное

Для встречи РФ и Украины нужно завершить процедуры согласования.
Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам.
Россия не обсуждает публично содержание меморандума.
Мы не обсуждаем публично меморандум и содержание меморандума, который мы еще даже не обсуждали с украинской стороной. Мы считаем, что обсуждение через СМИ может только навредить процессу.
РФ внимательно наблюдает за приостановкой поставок вооружений США Киеву.
По всей видимости, не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более что очень много поставок, очевидно, было и в Израиль, и на Украину продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть. Мы наблюдаем внимательно.
Чем меньше ракет получит Киев, тем ближе конец СВО.
Кремль не будет сообщать заранее о подготовке разговора Путина с Трампом, даст информацию по факту.
3 июля Владимир Путин выступит на пленарной сессии форума АСИ.
Вечером у президента возможен международный телефонный разговор.