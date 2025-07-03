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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 3 июля: главное

Пресс-секретарь российского президента пообщался с журналистами на традиционном брифинге. Редакция Новостей Mail публикует основные ответы представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Для встречи РФ и Украины нужно завершить процедуры согласования.

Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Россия не обсуждает публично содержание меморандума.

Мы не обсуждаем публично меморандум и содержание меморандума, который мы еще даже не обсуждали с украинской стороной. Мы считаем, что обсуждение через СМИ может только навредить процессу.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

РФ внимательно наблюдает за приостановкой поставок вооружений США Киеву.

По всей видимости, не успевает промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более что очень много поставок, очевидно, было и в Израиль, и на Украину продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть. Мы наблюдаем внимательно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Чем меньше ракет получит Киев, тем ближе конец СВО.

Кремль не будет сообщать заранее о подготовке разговора Путина с Трампом, даст информацию по факту.

3 июля Владимир Путин выступит на пленарной сессии форума АСИ.

Вечером у президента возможен международный телефонный разговор.

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