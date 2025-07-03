Шавкат Мирзиёев поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

Сегодня под Вашим эффективным руководством в Беларуси успешно реализуется стратегия масштабных преобразований, обеспечивается устойчивое социально-экономическое развитие страны, повышается благосостояние населения. В этом я еще раз убедился в ходе своего недавнего пребывания в Минске.