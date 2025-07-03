Шавкат Мирзиёев поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

В своем поздравлении лидер РУз особо подчеркнул достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень узбекско-белорусских отношений.
Взаимовыгодное сотрудничество динамично развивается по всем направлениям, осуществляются важные программы экономической кооперации и культурно-гуманитарного обмена. Убежден, что наши предстоящие встречи откроют новые возможности для дальнейшего расширения многопланового партнерства между Узбекистаном и Беларусью.
Он отметил вклад Александра Лукашенко в развитие республики.
Сегодня под Вашим эффективным руководством в Беларуси успешно реализуется стратегия масштабных преобразований, обеспечивается устойчивое социально-экономическое развитие страны, повышается благосостояние населения. В этом я еще раз убедился в ходе своего недавнего пребывания в Минске.
Также Президента и народ Беларуси поздравили лидеры России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Пакистана и других стран.
Для справки: День Независимости является главным государственным праздником в Беларуси. Он установлен в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 3 июля 1944 года.