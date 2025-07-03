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Лукашенко отреагировал на просьбу курсанта из Украины на Кургане Славы

Курсант из Украины неожиданно обратился к Лукашенко — президент отреагировал.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на просьбу курсанта из Украины на Кургане Славы в День Независимости 3 июля, пишет БелТА.

Сообщается, что в тот момент, когда глава государства проходил мимо взвода курсантов Военной академии, к нему неожиданно обратился один из военнослужащих — третьекурсник общевойскового факультета Ростислав Долгов:

— Товарищ Президент! Я шел к вам долгих 11 лет. С 2014 года, как приехали сюда из Украины, — сообщил курсант.

Президент Беларуси на его слова отреагировал следующим образом:

— Из Украины приехал? Но мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать!

Курсант из Украины передал слова благодарности президенту Беларуси от себя лично и от своей семьи за дом и новый этап в жизни. Александр Лукашенко поинтересовался, работают ли родители Ростислава Долгово. На что курсант ответил утвердительно и добавил:

— Мой отец — ваш очень большой фанат.

Глава государства поинтересовался, есть ли еще в семье дети. В ответ курсант сказал, что в семье есть сестра и брат. Он уточнил, что брат уже родился в Беларуси. Александр Лукашенко сделал памятное фото с курсантом из Украины, заявив:

— Мы всегда открыты для украинцев. Вы наши люди. И никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся. Это наши люди!

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь остается мирной, но надо готовиться ко всему: «Готовиться мы должны к самому худшему».

Тем временем президент России Владимир Путин обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко и всем белорусам, сказав о серьезных внешних угрозах и вызовах.

Кстати, Лукашенко обещал, что белорусы будут с хлебом и картошкой в 2025 году.

А еще мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси. И узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.

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