Лукашенко отреагировал на просьбу курсанта из Украины на Кургане Славы

Глава государства поинтересовался, есть ли еще в семье дети. В ответ курсант сказал, что в семье есть сестра и брат. Он уточнил, что брат уже родился в Беларуси. Александр Лукашенко сделал памятное фото с курсантом из Украины, заявив: