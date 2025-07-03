Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на просьбу курсанта из Украины на Кургане Славы в День Независимости 3 июля, пишет БелТА.
Сообщается, что в тот момент, когда глава государства проходил мимо взвода курсантов Военной академии, к нему неожиданно обратился один из военнослужащих — третьекурсник общевойскового факультета Ростислав Долгов:
— Товарищ Президент! Я шел к вам долгих 11 лет. С 2014 года, как приехали сюда из Украины, — сообщил курсант.
Президент Беларуси на его слова отреагировал следующим образом:
— Из Украины приехал? Но мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать!
Курсант из Украины передал слова благодарности президенту Беларуси от себя лично и от своей семьи за дом и новый этап в жизни. Александр Лукашенко поинтересовался, работают ли родители Ростислава Долгово. На что курсант ответил утвердительно и добавил:
— Мой отец — ваш очень большой фанат.
Глава государства поинтересовался, есть ли еще в семье дети. В ответ курсант сказал, что в семье есть сестра и брат. Он уточнил, что брат уже родился в Беларуси. Александр Лукашенко сделал памятное фото с курсантом из Украины, заявив:
— Мы всегда открыты для украинцев. Вы наши люди. И никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся. Это наши люди!
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь остается мирной, но надо готовиться ко всему: «Готовиться мы должны к самому худшему».
Тем временем президент России Владимир Путин обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко и всем белорусам, сказав о серьезных внешних угрозах и вызовах.
Кстати, Лукашенко обещал, что белорусы будут с хлебом и картошкой в 2025 году.
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