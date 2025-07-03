В Ростовской области на пост и.о. главы УРСВ назначили Павла Деревянко

В Ростовской области временно исполняющим обязанности руководителя ГУП РО «УРСВ» (ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения») назначили Павла Деревянко. Об этом стало известно 3 июля.
Павел Александрович — опытный управленец, более 13 лет он проработал в финансовом секторе и сфере управления. В том числе, ранее руководил АО «Белгородская ипотечная корпорация», управляя группой из пяти компаний.
Управленцу предстоит оперативно разобраться в ситуации и принять необходимые меры для улучшения работы предприятия.
Добавим, прежнего гендиректора УРСВ Евгения Плетменцева уволили после аварии на коллекторе в Шахтах. Донской глава Юрий Слюсарь отметил жалобы людей и раскритиковал работу коммунальной организации при ликвидации подтоплений, вызванных аварией.