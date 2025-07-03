На выборы губернатора Пермского края выдвинулись девять кандидатов

Крайизбирком продолжает принимать документы от кандидатов, претендующих на пост губернатора Пермского края. Всего на выборы главы региона выдвинулись девять кандидатов, из них три человека подали документы в четверг, 3 июля.
Сейчас всем выдвинутым кандидатам предстоит собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Затем все подписи нужно сдать в крайизбирком в срок с 25 по 30 июля вместе с остальными необходимыми для регистрации документами. Список зарегистрированных кандидатов станет известен не позднее 8 августа.
Напомним, выборы губернатора Пермского края пройдут в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Параллельно с голосованием на избирательных участках, «на дому» и по месту фактического пребывания через сервис «Мобильный избиратель» у пермяков будет возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании.