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На выборы губернатора Пермского края выдвинулись девять кандидатов

Выборы главы региона пройдут с 12 по 14 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Крайизбирком продолжает принимать документы от кандидатов, претендующих на пост губернатора Пермского края. Всего на выборы главы региона выдвинулись девять кандидатов, из них три человека подали документы в четверг, 3 июля.

Сейчас всем выдвинутым кандидатам предстоит собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Затем все подписи нужно сдать в крайизбирком в срок с 25 по 30 июля вместе с остальными необходимыми для регистрации документами. Список зарегистрированных кандидатов станет известен не позднее 8 августа.

Напомним, выборы губернатора Пермского края пройдут в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Параллельно с голосованием на избирательных участках, «на дому» и по месту фактического пребывания через сервис «Мобильный избиратель» у пермяков будет возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании.