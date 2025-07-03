На выборы губернатора Пермского края выдвинулись девять кандидатов

Сейчас всем выдвинутым кандидатам предстоит собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Затем все подписи нужно сдать в крайизбирком в срок с 25 по 30 июля вместе с остальными необходимыми для регистрации документами. Список зарегистрированных кандидатов станет известен не позднее 8 августа.