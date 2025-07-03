Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев дал первые поручения новому министру транспорта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра транспорта Нурлана Сауранбаева и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

По данным пресс-службы президента, в ходе встречи обсуждены меры по дальнейшему укреплению транзитно-транспортного потенциала страны.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного развития сетей автомобильных дорог и авиахабов для наращивания объемов грузовых перевозок через Казахстан. Отдельное внимание уделено своевременной реализации масштабных инфраструктурных проектов в железнодорожной сфере.

В целях увеличения доли транспортно-логистического сектора в ВВП перед министром обозначена задача по анализу сдерживающих факторов и пересмотру подходов в отрасли", — сказано в сообщении.

Отмечается, что президент поручил принять комплекс эффективных мер для расширения пропускной способности транзитных коридоров и укрепления позиций Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии.