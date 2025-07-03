В Армении приняли закон, позволяющий национализировать «Электросети» Карапетяна

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности национализации компании, если, как он выразился, она не возместит ущерб, причиненный армянскому народу. Дав срок до 21 июня, он не пояснил, о каком ущербе идет речь. Позже Комиссия по регулированию общественных услуг Армении заявила, что оштрафовала на 10 млн драмов (около $26 тыс.) «Электрические сети Армении» за выявленные нарушения. В «Электросетях» же заявили ТАСС, что не знают, о каком ущербе идет речь, а власти не представили компании каких-то подробностей по этому поводу. А уже 26 июня на заседании правительства Пашинян заявил, что «законопроект по национализации “Электросетей” готов, и компания очень быстро перейдет в руки государства». Обсуждения по данной инициативе в законодательном органе стартовали 1 июля. 2 июля законопроект был утвержден в первом чтении.