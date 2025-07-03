В Армении приняли закон, позволяющий национализировать «Электросети» Карапетяна

«65 голосами за, 27 против и при воздержавшихся законопроект был принят», — огласил спикер парламента Армении Ален Симонян результаты голосования по законопроекту о внесении изменений и дополнений в закон «Об энергетике» и о внесении изменений в закон «Об органе по регулированию общественных услуг», представленный правящей фракцией «Гражданский договор».
Ситуация вокруг «Электросетей»
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности национализации компании, если, как он выразился, она не возместит ущерб, причиненный армянскому народу. Дав срок до 21 июня, он не пояснил, о каком ущербе идет речь. Позже Комиссия по регулированию общественных услуг Армении заявила, что оштрафовала на 10 млн драмов (около $26 тыс.) «Электрические сети Армении» за выявленные нарушения. В «Электросетях» же заявили ТАСС, что не знают, о каком ущербе идет речь, а власти не представили компании каких-то подробностей по этому поводу. А уже 26 июня на заседании правительства Пашинян заявил, что «законопроект по национализации “Электросетей” готов, и компания очень быстро перейдет в руки государства». Обсуждения по данной инициативе в законодательном органе стартовали 1 июля. 2 июля законопроект был утвержден в первом чтении.
18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО «Пицца Ташир» в Ереване и областях страны.