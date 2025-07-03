Стало известно, когда объявят вотум недоверия фон дер Ляйен и ЕК

Евродепутат Пипера заявил в беседе с журналистами, что его инициатива при голосовании в Европарламенте, скорее всего, не наберет ⅔ голосов, необходимых для того, чтобы снять с должности фон дер Ляйен и распустить ЕК. Председатель Еврокомиссии занимает должность с 2024 года, тогда за ее назначение проголосовал 401 депутат.