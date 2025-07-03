Стало известно, когда объявят вотум недоверия фон дер Ляйен и ЕК

О предстоящем голосовании рассказало американское издание Politico со ссылкой на шестерых чиновников из Евросоюза. Вотум недоверия парламентарии ЕС будут выносить впервые с 2014 года, сообщает RTVI.
На встречу с депутатами Урсулу фон дер Ляйен пригласят 7 июля. Она представит позицию Еврокомиссии и ответит на вопросы участников заседания. Спустя три дня парламентарии примут решение большинством голосов. В состав Европарламента входят 720 депутатов, при голосовании должны быть единодушны не менее 480 из них.
Вынесение вотума недоверия будет иметь отношение ко всей Еврокомиссии, а не только к Урсуле фон дер Ляйен. Отправить в отставку действующий состав органа исполнительной власти ЕС предложил депутат Европарламента из Румынии Георге Пипера. Его инициативу поддержали 74 коллеги, также не желающие игнорировать скандал «Пфайзергейт» (по аналогии с Уотергейтом — политическим скандалом в США в 1970-х годах, который привел к отставке президента Ричарда Никсона).
Скандал разгорелся, когда стало известно, что Еврокомиссия отказала журналистам в доступе к данным о контрактах на приобретение вакцин против коронавируса во время пандемии. Представителям СМИ не разрешили ознакомиться с личной перепиской Урсулы фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла. Глава ЕК общалась с главой американской фармацевтической компании перед подписанием договора о поставках в Евросоюз антикоронавирусной вакцины.
В мае Европейский суд признал отказ незаконным. Фон дер Ляйен подозревают в нарушениях при заключении многомиллиардного соглашения и игнорировании требований к прозрачности деятельности ЕК.
Евродепутат Пипера заявил в беседе с журналистами, что его инициатива при голосовании в Европарламенте, скорее всего, не наберет ⅔ голосов, необходимых для того, чтобы снять с должности фон дер Ляйен и распустить ЕК. Председатель Еврокомиссии занимает должность с 2024 года, тогда за ее назначение проголосовал 401 депутат.
Статистика Европарламента свидетельствует, что депутаты с 1972 года 13 раз рассматривали вопрос о вынесении вотума недоверия Еврокомиссии. В большинстве случаев парламентарии голосовали против отставки органа Евросоюза.